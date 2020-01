Apple, Tesla, Wirecard, Bitcoin, Gold - wer sind die Favoriten des Jahres 2020?

Im finanzen.net-Webinar nahmen die beiden Analysten Benjamin Feingold und Daniel Saurenz von Feingold Research spannende Wertpapiere unter die Lupe. Im Mittelpunkt des kostenlosen Online-Seminars standen darüber hinaus folgende Fragen: Sind Apple und Tesla auch 2020 ein gutes Investment? Bedeutet das neue Jahr für Wirecard neues Glück? Kann der Bitcoin ein Comeback feiern? Und wie geht es beim Gold weiter?

Benjamin Feingold und Daniel Saurenz beleuchteten nicht nur die aktuelle Situation an den Märkten, sie gaben darüber hinaus auch einen Ausblick auf das Börsenjahr 2020: Welche Aktien sind einen Blick wert und welche Titel sollten Sie als Anleger besser verkaufen?

Unterstützt wurden die beiden erfahrenen Börsianer von Michal Almekias, die die Social-Trading-Plattform eToro vorstellte.

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Dort setzt er seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Michal Almekias ist zertifizierte Makro- und Gesundheitsökonomin und absolvierte Ihr Studium in Ihrer Heimatstadt Berlin. Aufgrund Ihrer internationalen Erfahrungen und ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten, setzte Sie sich intensiv als Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte mit Investment- und Workflow-Strategien von Unternehmen auseinander. Michal Almekias begann bei eToro als Account-Managerin und betreute ihre Kunden mit höchster Qualität. Ihre Aufgabenbereiche zeichneten sich in Risiko- und Portfoliomanagement, Marktanalysen und Finanzkontrollen aus. Heute ist Michal Almekias German Content Specialist (Marketing) bei eToro und ist in der Öffentlichkeitsarbeit für den DACH-Bereich tätig.

