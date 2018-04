Deutsche Bank, E.ON & Co.: "Brandheiße" DAX-Aktien in der Live-Analyse

Zu Beginn des Jahres kamen unter anderem die Aktien von Daimler und Deutsche Bank kräftig unter die Räder - bitter für alle Investoren. Nun scheinen sich die Aktienmärkte wieder stabilisiert zu haben. Doch was heißt das für Sie als Anleger?

In der Live-Analyse nahmen Börsenprofi Benjamin Feingold und Aktien-Spezialist Franz-Georg Wenner von Feingold Research "brandheiße" DAX-Titel unter die Lupe. Haben Sie das Live-Event verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier die Webinar-Aufzeichnung anschauen.

Die beiden Börsenexperten gingen unter anderem folgenden Fragen auf den Grund:

Was verraten die Fundamentaldaten?

Was ergibt die Chartanalyse?

Was hält das Jahr 2018 in den kommenden Monaten für Investoren an Überraschungen bereit?

Welche Chancen ergeben sich bei DAX, Dow & Co.?

Wo lauern Risiken?

Welche Rolle spielen die Notenbanken?

Wie sollten Sie sich nun positionieren?

Unterstützt wurden Benjamin Feingold und Franz-Georg Wenner von David Hartmann von mein-zertifikat.de. Der Derivateprofi erläuterte, wie Sie alternativ zu einem Aktieninvestment mit ausgewählten Zertifikaten auf einzelne Titel Ihr Chance-Risiko-Verhältnis auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können.

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Dort setzt er seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität.

Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des Anlegermagazins Index Radar. Der Spezialist für Technische Analyse ist regelmäßiger Gast bei n-tv sowie gern gesehener Vortragsredner. Er hält regelmäßig Webinare und referierte unter anderem beim Verein Technischer Analysten Deutschlands (VTAD). Bei Börse Online war er sechs Jahre Online-Koordinator und Redakteur mit den Schwerpunkten Nebenwerte Deutschland, Zertifikate und Technische Analyse. Zusätzlich betreute er für die Commerzbank den Zertifikate-Newsletter ideas daily.

David Hartmann betreut bei Vontobel die Emissionsplattform mein-zertifikat.de. Zusammen mit Benjamin Feingold von Feingold Research präsentiert er in diesem Webinar verschiedene Handelsstrategien und deren Umsetzung auf mein-zertifikat.de.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: solarseven / Shutterstock.com