So profitieren Sie mit thematischen Aktienfonds von aktuellen Trends

Bitte beachten: Diese Information richtet sich sowohl an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger als auch an private Investoren.

Für Anleger kann es bares Geld wert sein, frühzeitig strukturelle und langfristige Trends zu erkennen. Zu diesen Trends zählen unter anderem die Vernetzung der Gesellschaft, die Globalisierung, die Steigerung der Produktivität und der demografische Wandel. Doch wo sollten Investoren am besten ansetzen? Welche Entwicklungen sind groß genug, unsere Gesellschaft nachhaltig zu verändern? Wie finden Sie die Amazons, Apples und Googles von Morgen aus tausenden Aktien heraus?

Im Online-Seminar ist Stefan Lutz, Senior Product Specialist bei Credit Suisse, auf aktuelle Entwicklungspotenziale eingegangen. Er veranschaulichte darüber hinaus, wie Anleger langfristig vom strukturellen Wandel profitieren und attraktive Renditen mitnehmen können.

Haben Sie das Webinar verpasst? Das ist kein Problem, Sie können sich hier den Live-Mitschnitt anschauen.

Der Spezialist für Fondsanlagen hat im Webinar nicht nur chancenreiche Unternehmen vorstellen, Stefan Lutz zeigte auch deren großes Potenzial auf.

Exklusiv: Der Senior Product Specialist erklärte in diesem Webinar außerdem, wie Sie mit einem erfolgreichen "Pure Play Ansatz" in die vielversprechendsten und innovativsten Unternehmen investieren können. In diesem Zug stellte der Spezialist für den Bereich Equity & Balanced Fund Solutions Ihnen einen passenden thematischen Aktienfonds vor, dessen Ziel es ist, sich unabhängig von der Konjunktur zu entwickeln.

Ihr Experte im Webinar

Stefan Lutz, CIIA, Director, ist ein Senior Product Specialist für den Bereich Equity & Balanced Fund Solutions und stieß im Juni 2017 erneut zur Credit Suisse. Von 1998 bis 2000 war er als Senior Product Manager für Vontobel Asset Management tätig. Im Anschluss etablierte er das Fonds-Research innerhalb des Portfolio-Managements der Credit Suisse und war verantwortlich für die Fondsmandate. 2010 ging er als Senior Fund Analyst zur Bank Julius Bär & Co. In den vergangenen zweieinhalb Jahren entwickelte er das Team für Fondsresearch- und -beratung bei Raiffeisen Schweiz. Insgesamt verfügt er über mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Managerauswahl und er ist diplomierter Bankfachmann und Certified International Investment Analyst (CIIA).

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Who is Danny / Shutterstock.com