Vermögensverwaltung selbst gemacht mit ComStage Portfolio-ETFs

Für Anleger, die Zeit, Aufwand und Kosten weiter reduzieren möchten, sind Portfolio-ETFs ein perfektes Instrument. Sie kombinieren die breite Streuung und die professionelle Vermögensverwaltung traditioneller Fonds mit der fortlaufenden Handelbarkeit von Aktien - und sind dennoch kostengünstig. Im Webinar zeigte ComStage-Geschäftsführer und ETF-Profi Thomas Meyer zu Drewer, wie er ein Portfolio unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten steuert.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Webinar-Aufzeichnung anschauen.

Thomas Meyer zu Drewer ist Spezialist für Indexfonds und einer der Pioniere im Bereich des indexbezogenen Investierens in Deutschland. Seine Expertise hat Gewicht in der Finanzbranche. Im Online-Seminar erläuterte Ihnen der ETF-Profi, welche Chancen Portfolio-ETFs für Sie als Anleger eröffnen, was Sie dabei beachten sollten und wie Sie so besonders clever investieren.

Ihr Experte

Thomas Meyer zu Drewer ist als Geschäfts­führer verantwortlich für ComStage ETFs. Er absolvierte neben dem Abschluss seines Diploms in Volkswirtschafts­lehre in Bonn das Berufs­diplom "Certified European Financial Analyst" (CEFA). Seine Karriere begann als Trainee bei der Commerzbank AG. Später war er Senior Fonds­manager bei der ADIG Investment in Frankfurt. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Fonds­managements und als Vorstands­mitglied bei zwei großen Asset Managern in München. Vor seiner Zeit bei ComStage ETFs war er einige Jahre für einen ausländischen Vermögens­verwalter tätig. Mit Exchange Traded Funds ist er seit der Einführung in Europa im April 2000 beschäftigt.

Bildquellen: Melpomene / Shutterstock.com