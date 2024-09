Wochenrückblick –Allzeithochs und China im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.





Globaler Aktienmarkt – die Rekordjagd geht weiter!



Diese Woche notierten die Aktienmärkte in Deutschland und den Vereinigten Staaten positiv. Der deutsche Leitindex DAX® startete am Montag mit ungefähr 18.760 Punkten in den Handel und steht am Freitagnachmittag bei ca. 19.450 Punkten, was einem Plus von über 3,6 Prozent entspricht. Der der Höchstkurs am Freitag markiert dann auch das neuste Allzeithoch in diesem Jahr. Alle guten Dinge sind drei, ein neues Allzeithoch erreichten auch der S&P 500® und der Dow Jones Industrial Average®. Diese Indizes gewannen bis zum Donnerstagabend 0,8 bzw. 0,3 Prozent. Der NASDAQ-100® erreichte kein Allzeithoch, gewann jedoch 1,6 Prozent.





ZEW-Konjunkturerwartungen sinken deutlich



Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im September erneut verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel um 1,2 Punkte auf 85,4 Zähler, wie das ifo-Institut am Dienstag in München vermeldete. Es ist damit der vierte Rückgang in Folge des wichtigen deutschen Konjunkturbarometers und auch der tiefste Stand seit Januar. Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen bewerteten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte insgesamt erneut schlechter. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel schwächer aus als im Monat zuvor. Die Wirtschaftsforscher begründeten die diesjährige Stagnation in Deutschland insbesondere mit einer gedämpften Nachfrage aus dem Ausland und der Ausgabenzurückhaltung des Staates.





China – Zinssenkung und Aktien im Höhenflug



Eine überraschende Meldung erreichte uns am Montag aus China, denn hier wurden diverse geldpolitische Maßnahmen der Zentralbank zur Lockerung der Geldpolitik beschlossen. Grund dafür war die sich abschwächende Wirtschaft etwas anzukurbeln. Dies hat Anleger optimistisch gestimmt und so konnten die Aktienmärkte in China profitieren. Der in Hongkong gelistete Hang Seng Index gewann allein in dieser Woche 13 Prozent.





Gold – ein Allzeithoch nach dem anderen



Der Goldpreis hat zum 32. Mal in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreicht und lag am Donnerstag bei 2680 US-Dollar pro Feinunze. Gold schaffte in dieser Woche vier Mal ein neues Allzeithoch. Ein Grund dafür ist der große Zinsschritt der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, die den Leitzins letzte Woche um 0,50 Prozentpunkte gesenkt hat. Niedrigere Zinsen machen Gold attraktiver, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft, während hohe Zinsen es gegenüber anderen sicheren Anlagen wie US-Anleihen weniger attraktiv machen. Zusätzlich hat eine schwächere Inflationsrate im August die Erwartungen für Zinssenkungen verstärkt.





Micron Technology - positive Q1-Prognose – Aktie schießt ins Plus



Dank eines wachsenden Bedarfs ans Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI) hat Micron Technology seinen Quartalsumsatz beinahe verdoppelt. Auf dieser Basis lieferte der Halbleiterhersteller am Mittwoch einen überaus optimistischen Ausblick für das laufende Quartal. Dabei prognostizierte das Unternehmen für das erste Quartal einen Umsatz von 8,70 Milliarden Dollar, plus/minus 200 Mio. Dollar. Im abgelaufenen Vierteljahr stieg der Umsatz um ganze 93 Prozent auf 7,75 Milliarden Dollar. Das ist das stärkste Wachstum seit mehr als zehn Jahren. Auch der Reingewinn konnte mit 1,342 Milliarden Dollar die Anlegerinnen und Anleger überzeugen. Dieses starke Wachstum resultiert im Wesentlichen durch die HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory). Denn diese können sehr viele Daten in kurzer Zeit zwischenspeichern und wieder abrufen. Daher sind diese Speicherchips insbesondere für sehr rechenintensive KI-Anwendungen, bei denen eine große Menge von Daten gleichzeitig verarbeitet werden müssen sehr nachgefragt. Die Aktien des Chipherstellers konnten zum Börsenstart am Donnerstag ein Plus von fast 20 Prozent verzeichnen.





US-Regierung mit Klage gegen Visa – Aktie verliert!



Die US-amerikanische Bank Citi hat beschlossen, seine Präferenzen von Visa auf Mastercard zu verlagern, nachdem bekanntgegeben wurde, dass das US-Justizministerium (DOJ) eine Kartellklage gegen Visa einreichen wird. Das Justizministerium hat Visa verklagt, weil das Unternehmen den Markt für Zahlungen von Verbrauchern angeblich illegal monopolisiert haben soll. Im Wesentlichen zielt die Klage darauf ab, den Debitkartenmarkt für neue Wettbewerber zu öffnen. Visa hat dabei die Vorwürfe zurückgewiesen und bezeichnete die Anklage als unbegründet.





