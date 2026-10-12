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Apple – Unterstützung getestet

Nach einem schwachen Handelsbeginn und dem Rückfall auf das Tagestief bei 330,70 USD konnte die Apple-Aktie am Freitag wieder nach oben drehen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Apple-7-Monats-Chart Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie des iPhone-Konzerns war am 22. September bis auf 345,34 USD gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch erreicht. Per Tagesschluss kamen die Notierungen allerdings nicht über das Juli-Hoch hinaus, weshalb der Ausbruch über dieses markante Chartlevel zunächst noch nicht gelang. In der Folge gingen die Kurse in eine Konsolidierungsphase über, in deren Verlauf am Freitag die September-Trendgerade getestet wurde.

Ausblick: Im Chart der Apple-Aktie muss sich nun zeigen, ob aus der Intraday-Erholung neues Aufwärtsmomentum entstehen kann. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist die erste Hürde jetzt am Vorwochenhoch bei 341,57 USD zu finden. Darüber würden sich die Blicke auf das Juli-Hoch bei 344,57 USD richten, das zusammen mit dem amtierenden Rekordhoch eine wichtige Barriere bildet. Brechen die Notierungen oberhalb von 345,34 USD auf neue historische Höchststände aus, könnten die Kurse im nächsten Schritt an die 350-Dollar-Marke heranlaufen. In der größeren Perspektive wäre anschließend sogar eine Aufwärtsbewegung in Richtung 400,00 USD denkbar. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte indes weiterhin auf die September-Aufwärtstrendgerade (momentan im Bereich von 332,77 USD) geachtet werden. Kommt es zum Bruch dieser Unterstützung, wäre ein Rücksetzer bis zum aktuellen Oktober-Tief bei 325,81 USD möglich. Darunter könnte der GD50 (322,39 USD) angesteuert werden, ehe der Haltebereich aus dem Juni-Hoch (317,40 USD) und der 100-Tage-Linie (315,84 USD) in den Fokus rücken würde. Verliert die Aktie auch diesen Halt, dürfte das Niveau rund um das September-Tief (309,90 USD) als Unterstützung gefragt sein.

Apple-5-Jahres-Chart Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 12.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -1,11% 5 Tage 0,88% 20 Tage 1,32% 52 Wochen 37,25% im Oktober 1,09% im Jahr 2026 23,83% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 345,34 Abstand zum 52-Wochenhoch -2,52% 52-Wochentief 243,42 Abstand zum 52-Wochentief 38,30% Allzeithoch 345,34 Abstand zum Allzeithoch -2,52% Trend 200-Tage-Linie 290,74 Abstand 200-Tage-Linie 15,79% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 315,84 Abstand 100-Tage-Linie 6,58% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 322,39 Abstand 50-Tage-Linie 4,42% Status (kurzfristig) aufwärts Apple-Trend-Chart Stand 12.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants