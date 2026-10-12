Apple – Unterstützung getestet
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Videocast – Apple: Unterstützung getestet
Apple – Unterstützung getestet
Montag, 12. Oktober 2026
Nach einem schwachen Handelsbeginn und dem Rückfall auf das Tagestief bei 330,70 USD konnte die Apple-Aktie am Freitag wieder nach oben drehen.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie des iPhone-Konzerns war am 22. September bis auf 345,34 USD gestiegen und hatte damit ein neues Allzeithoch erreicht. Per Tagesschluss kamen die Notierungen allerdings nicht über das Juli-Hoch hinaus, weshalb der Ausbruch über dieses markante Chartlevel zunächst noch nicht gelang. In der Folge gingen die Kurse in eine Konsolidierungsphase über, in deren Verlauf am Freitag die September-Trendgerade getestet wurde.
Ausblick: Im Chart der Apple-Aktie muss sich nun zeigen, ob aus der Intraday-Erholung neues Aufwärtsmomentum entstehen kann. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist die erste Hürde jetzt am Vorwochenhoch bei 341,57 USD zu finden. Darüber würden sich die Blicke auf das Juli-Hoch bei 344,57 USD richten, das zusammen mit dem amtierenden Rekordhoch eine wichtige Barriere bildet. Brechen die Notierungen oberhalb von 345,34 USD auf neue historische Höchststände aus, könnten die Kurse im nächsten Schritt an die 350-Dollar-Marke heranlaufen. In der größeren Perspektive wäre anschließend sogar eine Aufwärtsbewegung in Richtung 400,00 USD denkbar. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte indes weiterhin auf die September-Aufwärtstrendgerade (momentan im Bereich von 332,77 USD) geachtet werden. Kommt es zum Bruch dieser Unterstützung, wäre ein Rücksetzer bis zum aktuellen Oktober-Tief bei 325,81 USD möglich. Darunter könnte der GD50 (322,39 USD) angesteuert werden, ehe der Haltebereich aus dem Juni-Hoch (317,40 USD) und der 100-Tage-Linie (315,84 USD) in den Fokus rücken würde. Verliert die Aktie auch diesen Halt, dürfte das Niveau rund um das September-Tief (309,90 USD) als Unterstützung gefragt sein.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UQ5GQL
|244,38
|3,63
|Open End Turbo Call
|WA2KF2
|276,43
|5,54
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WA3NJA
|427,95
|3,66
|Open End Turbo Put
|WA8E22
|397,53
|5,47
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|-1,11%
|5 Tage
|0,88%
|20 Tage
|1,32%
|52 Wochen
|37,25%
|im Oktober
|1,09%
|im Jahr 2026
|23,83%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|345,34
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-2,52%
|52-Wochentief
|243,42
|Abstand zum 52-Wochentief
|38,30%
|Allzeithoch
|345,34
|Abstand zum Allzeithoch
|-2,52%
|Trend
|200-Tage-Linie
|290,74
|Abstand 200-Tage-Linie
|15,79%
|Status (langfristig)
|aufwärts
|100-Tage-Linie
|315,84
|Abstand 100-Tage-Linie
|6,58%
|Status (mittelfristig)
|aufwärts
|50-Tage-Linie
|322,39
|Abstand 50-Tage-Linie
|4,42%
|Status (kurzfristig)
|aufwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.