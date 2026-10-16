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ASML Holding N.V. – Trendgerade unterboten

In eigener Sache

Die Aktien von ASML Holding sind am gestrigen Donnerstag unter Druck geraten und um 4,2% zurückgefallen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ASML Holding N.V.-7-Monats-Chart Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Der niederländische Halbleiterausrüster ASML Holding hatte am Mittwochmorgen die Zahlen fürs dritte Quartal 2026 präsentiert und dabei einen Rekordumsatz vermeldet. Die Aktie konnte sich der aktuellen Schwäche im Technologiesektor aber nicht entziehen, denn auf die Stabilisierung zur Wochenmitte (+1,2%) folgten gestern Kursverluste von 4,2% auf 1.464,20 EUR. Damit haben die Notierungen in der laufenden Handelswoche bereits 8,6% an Wert verloren.

Ausblick: Die Aktie von ASML Holding ist gestern unter die Juni-Abwärtstrendgerade gefallen, wodurch die Ausbruchssignale von Ende September vorerst wieder zurückgenommen wurden. Das Short-Szenario: Hält der Abwärtsdruck nach dem gestrigen Gap-Close (= die Schließung der Kurslücke vom 21. September) an, müsste auf der Unterseite mit einem Test des doppelten Halts aus der 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.371,19 EUR) und dem September-Tief (1.365,40 EUR) gerechnet werden. Fällt die Aktie unter den GD200 zurück, sollte zudem auf das Juli-Tief bei 1.333,80 EUR und das Januar-Hoch bei 1.309,00 EUR geachtet werden. Darunter dürfte anschließend das kleine Gap vom 6. Mai zwischen 1.248,00 EUR und 1.229,00 EUR in den Fokus rücken. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hat sich die Juni-Abwärtstrendgerade (1.494,00 EUR) dagegen nun bei den Widerständen einsortiert. Nur wenig höher müssten zudem das gestern neu entstandene Abwärts-Gap geschlossen und die 50- sowie die 100-Tage-Linie (1.518,43 EUR bzw. 1.530,50 EUR) überboten werden. Oberhalb des Tageshochs vom Mittwoch (1.564,00 EUR) würde dann eine weitere kleine Lücke warten, ehe die Kurse erneut an das August-Hoch im Bereich von 1.632,00 EUR heranlaufen könnten.

ASML Holding N.V.-5-Jahres-Chart Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 16.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -4,19% 5 Tage -10,20% 20 Tage 3,26% 52 Wochen 66,88% im Oktober -8,30% im Jahr 2026 58,91% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 1.741,00 Abstand zum 52-Wochenhoch -15,90% 52-Wochentief 822,20 Abstand zum 52-Wochentief 78,08% Allzeithoch 1.741,00 Abstand zum Allzeithoch -15,90% Trend 200-Tage-Linie 1.371,19 Abstand 200-Tage-Linie 6,78% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 1.530,50 Abstand 100-Tage-Linie -4,33% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 1.518,43 Abstand 50-Tage-Linie -3,57% Status (kurzfristig) abwärts ASML Holding N.V.-Trend-Chart Stand 16.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants