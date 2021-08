Biontech, Nel, Curevac, Varta, Lithium - so geht es weiter

Hier geht es zum Abo unter www.feingold-academy.com/boersendienst- wie immer für alle auch einfach 4 Wochen zum Kurs-Abonnieren und Testen und für alle bis 31.8 als großes DANKESCHÖN für viele viele Hundert Abonnenten - unser Gratis-Trainingstag für alle, die bis 31.8 Abonnenten sind. Unter der sonnigen Oberfläche korrigieren viele Aktien aber munter vor sich hin. Daniel wird darauf am Montag separat eingehen und erläutern, wo die Korrektur schon angemessen fortgeschritten ist. Im Audio zum Wochenende geht es um unsere und Eure Depots, es geht um die Frage Varta und was Leerverkäufe dort so bewirken können und letzte Woche passiert ist, wir reden über die großen Impfstoffaktien und die Frage der Überhitzung / des Timings und wir beantworten Leserfragen zu Inline-Scheinen wie jenem auf Tesla und gehen auf Volatilität und die Allianz ein. Deshalb ist das Audio auch etwas länger geworden mit 16 Minuten, Daniel wollte sich aber für Erklärungen auch angemessen Zeit nehmen.

Viel Spaß damit also und wir freuen uns natürlich, wenn Ihr uns weiterempfehlen mögt. Schauen wir darüber hinaus noch ein wenig zurück auf die letzte Woche, in der unser Call auf Hugo Boss sein Plus Richtung 400% ausbaute. Lithium, BIontech, Moderna und Curevac waren TOP-Thema in unserem großen Video am Mittwochabend. Tenor - Gewinne nehmen bei Biontech, ebenso bei Moderna. Wir glauben, dass vom Sentiment bei Impfaktien kurzfristig zuviel drin war, Moderna und Biontech waren überhitzt. Daher im Börsendienst am Mittwoch - auch! und explizit Short-Papiere und Absicherung!

Eine Aufnahme bahnte sich an im Markenwertportfolio, dazu hatten wir bei 105 Euro Zalando Gewinne kassiert. Jetzt sagt der Kurs - Position wieder ausbauen. All das und viel mehr heute bei uns im Börsendienst. Hier geht es zum Abo - wie immer für alle auch einfach 4 Wochen zum Kurs-Abonnieren und Testen und für alle bis 31.8 als großes DANKESCHÖN für viele viele Hundert Abonnenten - unser Gratis-Trainingstag für alle, die bis 31.8 Abonnenten sind.

Also - es lohnt sich und unsere Performance und unser Service führt dazu, dass 97% unserer Abonnenten bei uns bleiben. Vielleicht mehr Nachweis als alle Lobeshymen auf anderen Webseiten;-) Übrigens - wir haben mit Varta etliche Male sehr schöne Tradinggewinne auch erzielen können. Die Aktie ist ein prima Basiswert und auch heute sind die Chancen da. Zuschnappen bei 145 Euro um 13.10 Uhr war möglich und wir sagen - dieses Level zum Einstieg! jetzt wieder nutzen. Die Produkte habt Ihr bei uns - im Börsendienst.

Benjamin Feingold ist seit mehr als 20 Jahren Börsianer und langjähriger Redakteur bei Börse Online sowie bei der Financial Times Deutschland gewesen. Zusammen mit Daniel Saurenz gründete er 2013 das Investmentportal Feingold Research, das täglich Analysen und Investmentideen zur Börsenentwicklung veröffentlicht.



