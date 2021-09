CompuGroup: Dauerläufer-Qualitäten

Aktien in diesem Artikel

Vor dem Hintergrund war die entsprechende Veranstaltung von CompuGroup Medical mit Spannung erwartet worden. Die Aktie gehört seit Jahren zu den Anlegerlieblingen. Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Das Management hat erstmals Mittelfristziele für die Entwicklung der Ebitda- Rendite bekanntgegeben. Demnach strebt CompuGroup Medical an, die bereinigte Marge auf circa 25 Prozent im Jahr 2023 und auf circa 27 Prozent im Jahr 2025 zu erhöhen. Zum Vergleich: Für 2021 werden 21 bis 22 Prozent angepeilt. Bereits vorher bekannt war, dass der Konzernumsatz bis 2025 organisch um mindestens fünf Prozent pro Jahr gesteigert werden soll. "Die Digitalisierung findet endlich - verstärkt noch durch die Pandemie - auch im Gesundheitswesen statt. Für unsere Kunden ändert sich die Welt rasant. CompuGroup Medical ist ideal positioniert, um Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen", sagt CEO Dirk Wössner. Angesichts des Umbruchs, in dem sich die Gesundheitsbranche befindet, dürften die Wachstumsziele gerade im Hinblick auf den Umsatz noch Luft nach oben lassen - zumal Übernahmen noch nicht eingerechnet sind. Gerade hier sorgt das Unternehmen immer wieder für Schlagzeilen. Insofern ist ein Discount Call der DZ BANK mit der Basispreis-Cap-Kombination 60/70 Euro interessant. Der Schein ermöglicht im Juni 2022 selbst bei einem Seitwärtstrend einen Ertrag von knapp zehn Prozent (ISIN DE000DV1MH43).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



