Die Aktie des Börsenneulings Steyr Motors sorgte in den vergangenen Tagen für Furore. Innerhalb weniger Tage schoss der Kurs von unter 25 Euro auf mehr als 450 Euro nach oben.

Der heimliche Gewinner Als Hersteller von maßgeschneiderten Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen profitiert der Konzern vom aktuellen Rüstungsboom. 2024 steigerte Steyr Motors den Umsatz um 9,4 Prozent auf 41,7 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 3,6 Mio. auf 10,1 Mio. Euro. Die Ebit-Marge lag bei 24,3 Prozent.

Für 2025 rechnet der Konzern mit einem Umsatzanstieg um mindestens 40 Prozent bei einem Output von mindestens 1.250 Motoreinheiten und einer Ebit-Marge von deutlich über 20 Prozent. Starke Zahlen, die jedoch eine Bewertung von in der Spitze dem circa 40-fachen der Erlöse und einem dreistelligen KGV nicht rechtfertigen. Die Bewertung ist völlig aus dem Ruder gelaufen, so dass der Zusammenbruch des Aktienkurses nicht verwundert. Ausgehend vom Top ist die Notiz bis dato um mehr als 85 Prozent eingebrochen.

Der heimliche Gewinner ist die Mutter Mutares. Die Beteiligungsgesellschaft will ihre Beteiligung von 70,9 Prozent an Steyr Motors reduzieren. Damit soll "der Streubesitz aufgrund einer sehr starken Investorennachfrage vergrößert werden". Trotz des Kurseinbruchs ist die Beteiligung immer noch 225 Mio. Euro wert. Gelänge es Mutares, zehn bis 20 Prozent der Steyr-Anteile zu platzieren, könnte die Beteiligungsgesellschaft die hohe Verschuldung ein gutes Stück nach unten bringen. Alternativ könnte es für Aktionäre auch eine Sonderdividende aus den Verkaufserlösen geben.

Mutige Anleger setzen mit einem Turbo von Lang & Schwarz auf positive Nachrichten seitens des Unternehmens (ISIN DE000LX5F197). Der Hebel des Wertpapiers liegt bei 4,2.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.

