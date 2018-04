Deutsche Bank - Große Herausforderungen

Sein Nachfolger ist der bisherige Vize-Chef Christian Sewing. Aufsichtsratschef Paul Achleitner - im Konzern selbst höchst umstritten - sagte, der Aufsichtsrat sei nach einer umfassenden Analyse zum Schluss gekommen, "dass es nun eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht." Börsianer zeigten sich wenig begeistert. Nach einem kleinen Kurssprung ist die Anfangseuphorie gewichen. Kein Wunder: Auf den neuen Mann an der Spitze warten zahlreiche Herausforderungen. Das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft ist renditeschwach. Auf der anderen Seite führen auch Einschnitte im Investmentbanking nicht zwangsläufig zu einer höheren Konzernprofitabilität. Eine klare Strategie ist Sewing den Börsianern aber noch schuldig. Die Deutsche Bank-Aktie war kürzlich im Zuge der allgemeinen Börsenturbulenzen, aber auch wegen der Querelen um den Chefposten und Anzeichen eines schwachen Kapitalmarktgeschäfts im ersten Quartal in Richtung ihres Rekordtiefs aus dem Herbst 2016 gefallen. Damals kosteten sie weniger als neun Euro. Zum Vergleich: 2007 - vor dem Ausbruch der Weltfinanzkrise - hatten die Papiere noch bei mehr als 100 Euro notiert. Da eine nachhaltige Gegenbewegung weit und breit nicht in Sicht ist, sollten Anleger als Alternative weiterhin gepufferte Investments bevorzugen, zumal aufgrund der neuen "Phantasie" im Zuge des Chefwechsels kein Totalabsturz zu erwarten ist. Weiterhin interessant ist beispielsweise das Bonus Cap aus ZJ 08.2018 (ISIN DE000VL82RM5).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



