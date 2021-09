Ein echter Dauerbrenner

Gute Nachrichten am Fließband haben die Aktie auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 steigen lassen. Bei dem Wirkstoffforschungsunternehmen zog der Erlös in den ersten sechs Monaten um fast ein Fünftel auf knapp 280 Mio. Euro an. Das Ebitda ging wegen höherer Investitionen sowie gestiegener Ausgaben für Forschung und Entwicklung jedoch um fast ein Viertel auf 36 Mio. Euro zurück. Dennoch haben die Hamburger die Gesamtjahresprognose bestätigt. So soll der Umsatz 2021 weiter auf 550 Mio. bis 570 Mio. Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Ebitda rechnet Evotec zwischen 105 Mio. und 120 Mio. Euro nach knapp 107 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Das ist aber noch längst nicht alles. Die Biotechfirma plant eine Zweitnotiz an der Technologiebörse Nasdaq. Die Einwilligung der US-Börsenaufsicht SEC vorausgesetzt wird die Erstnotiz für die zweite Jahreshälfte erwartet, die endgültige Zahl der anzubietenden ADS und auch der Angebotspreis stünden aber noch nicht fest. Die neuen Aktien sollen aus dem genehmigten Kapital ausgegeben werden. Da angelsächsische Investoren gegenüber der Biotechbranche als aufgeschlossener und investitionsfreudiger gelten, könnte die Zweitnotierung in den USA zu einer Höherbewertung der Aktie führen. Weil der Hebel des Turbos auf 1,5 gesunken ist, sollten Neueinsteiger zu einem Papier mit höherem Hebel von BNP Paribas greifen (ISIN DE000PF8YL19).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



