GAFAM-Konzerne: Hype um KI treibt Kurse

Christian Scheid

Bereits Anfang Mai 2022 hatten wir geraten, bei Long-Investments auf die Papiere der GAFAM-Konzerne Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook), Amazon und Microsoft besser die Reißleine zu ziehen.

Das war gutes Timing, schließlich befand sich der GAFAM-Index damals bereits in der Korrektur, die das Auswahlbarometer bis zum Herbst 2022 weitere 30 Prozent kosten sollte. Doch inzwischen ist der Kursrückgang fast komplett wettgemacht. Dabei half natürlich der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), der auch in den jüngsten Quartalsberichten dominierte.

Microsoft setzt auf einen langfristigen Schub für sein Geschäft durch KI-Software wie ChatGPT. So erhöhe der Einsatz von KI-Programmen den Bedarf an Cloud-Infrastruktur etwa von Microsofts Plattform Azure, sagte Firmenchef Satya Nadella. Es wäre ein willkommener Rückenwind für Azure, denn Microsofts langjähriger Wachstumstreiber schwächelt. Das Wachstum schwächte sich auf 27 Prozent ab und soll im laufenden Quartal nur noch 25 bis 26 Prozent betragen. Insgesamt konnte der Softwarekonzern aber die Erwartungen des Marktes schlagen.

Auch Alphabet hat besser abgeschnitten als erwartet. Während in den vergangenen Quartalen Konjunktursorgen die Online-Werbeausgaben gebremst hatten, beschleunigt sich das Wachstum bei der Suchmaschinen-Tochter Google nun wieder. Der Konzern optimiert die Werbeangebote kontinuierlich mittels KI, betonte Chief Operating Officer Philipp Schindler. Rund 80 Prozent der Werbekunden nutzten inzwischen mindestens ein Suchprodukt, das mit KI arbeite.

Meta setzt ebenfalls voll auf den Megatrend. Dazu erforscht die Facebook-Mutter Möglichkeiten, um KI-gestützte Helfer in unterschiedliche seiner Medienformate zu integrieren. Dies könnte auf eine erweiterte Chat-Funktion für Whatsapp, spezielle Instagram-Filtern und -Anzeigen oder auch "multimodale" Inhalte hinauslaufen. Unterdessen kommt das Werbegeschäft von Meta wieder stärker in die Gänge. Während Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal die Marktschätzungen überflügelt haben, übertraf auch die Prognose für das laufende Vierteljahr die Erwartungen. Im Gegensatz dazu fiel das Zahlenwerk von Apple eher verhalten aus. Der Umsatz ging das dritte Quartal in Folge zurück - ein Trend, der vorerst noch anhalten dürfte. Der langfristigen Erfolgsstory dürfte das jedoch keinen Abbruch tun. Dabei setzt CEO Tim Cook ebenfalls auf KI: "Wir forschen seit Jahren an einem breiten Spektrum von KI-Technologien" Cook machte jedoch - typisch für Apple - keine Angaben, woran das Unternehmen genau arbeitet. "Wir kündigen Dinge erst an, wenn sie auf den Markt kommen. Und das werden wir jetzt auch so halten."

Am meisten überzeugt hat in der aktuellen Berichtssaison Amazon. Kein Wunder: Der Marktführer profitiert mit seiner Sparte AWS ebenfalls von der hohen Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Lösungen. Auch im Onlinehandel läuft es für den Konzern. Daher schlugen Umsatz und Gewinn nicht nur im abgelaufenen Quartal die Erwartungen, sondern auch die Prognosen für das laufende Jahresviertel. Kurzum: Da der KI-Megatrend die Kurse weiter beflügeln könnte, sind Long-Investments nun wieder interessant. Dazu geeignet ist ein GAFAM Mini von Morgan Stanley (ISIN DE000MB682E1).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.