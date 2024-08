Pick of the Week: BioNTech

Christian Scheid

Aktie notiert unter Cash

Alles andere als gute Nachrichten kommen aus dem Hause Biontech: Wegen hoher Kosten für Forschung und Entwicklung und gleichzeitig rückläufiger Einnahmen, muss der Konzern im zweiten Quartal einen immensen Verlust hinnehmen. Das Defizit lag bei 807,8 Mio. Euro und damit noch mal deutlich über dem Minus von 190,4 Mio. Euro aus dem Vorjahr. Der Umsatz ging vor allem wegen der sinkenden Aufträge für Covid-Impfstoffe von knapp 168 Mio. auf knapp 129 Mio. Euro zurück.

Besserung ist so schnell nicht in Sicht. "Wir machen Fortschritte hin zu unserem Ziel, ein Unternehmen mit zugelassenen Medikamenten gegen Krebs und Infektionskrankheiten zu werden", erklärte zwar Unternehmenschef und Mitbegründer Ugur Sahin. Eine erste Marktzulassung für ein Krebsmedikament ist aber nach wie vor erst im Jahr 2026 in Sicht, ab dann seien jährliche Marktzulassungen in der Onkologie geplant. Bis dahin bleiben die Ausgaben hoch. Allein im zweiten Quartal investierten die Mainzer 525,6 Mio. Euro in "nicht-Covid-19-bezogene Aktivitäten".

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet das Unternehmen nach wie vor mit einem Gesamtumsatz von 2,5 Mrd. bis 3,1 Mrd. Euro, wobei das Gros der Erlöse im vierten Quartal erwartet werde. Die Ausgaben sollen sich auf 3,5 Mrd. bis 3,9 Mrd. Euro belaufen. Damit würde unter dem Strich ein Minus von 0,4 Mrd. bis 1,4 Mrd. Euro stehen. In den Jahren 2025 und 2026 dürfte sich das Minus noch deutlich vergrößern, da die Umsätze sinken. Vorsichtig gerechnet dürfte Biontech in diesem Zeitraum Quartal für Quartal circa eine halbe Mrd. Euro verbrennen.

Cash hat Biontech zwar genug. Per Ende Juni verfügte das Unternehmen über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente plus gehaltene Wertpapiere von fast 18,5 Mrd. Euro - das sind circa 77,75 Euro bzw. 85,50 Dollar je Aktie. Demgegenüber notiert die Aktie nur bei rund 72 Euro. Aufgrund schrumpfender Einnahmen ist davon auszugehen, dass Biontech auch in den kommenden Jahren auf oder leicht unter dem Cashbestand notiert.

Bei einer angenommenen Cash-Burn-Rate von zwei Dollar je Aktie je Quartal dürfte der Bargeldbestand von Biontech per Ende 2025 auf 73,50 Dollar je Titel gesunken sein. Noch ein Stück tiefer, bei 65 Dollar, ist der Cap bei einem Discounter von Morgan Stanley eingezogen (ISIN DE000MG3A1K0). Angesichts Schutzes in Form des Biontech-Cashs und dem über dem Cap notierenden Aktienkurs weist das Papier ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



