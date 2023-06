Pick of the Week: EVOTEC

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 21,42 EUR

Zwar wurde die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten den Angaben zufolge aufrechterhalten. Die rechtzeitige Fertigstellung des Geschäftsberichts konnte jedoch nicht gewährleistet werden. Die Folge: Weil die Hamburger damit Indexregelwerk der Deutschen Börse verletzten, mussten sie im April den MDAX verlassen. Nun gelang das Comeback: Seit 19. Juni gehört die Aktie dem Index der mittelgroßen Werte wieder an. Denn EVOTEC hat inzwischen den testierten Geschäftsbericht vorgelegt. Während der Umsatz um mehr als ein Fünftel auf rund 751 Mio. Euro angestiegen ist, kam das bereinigte Ebitda mit rund 102 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro heraus. Für 2023 erwartet EVOTEC Umsätze von 820 Mio. bis 840 Mio. Euro und ein bereinigtes Ebitda von 115 Mio. bis 130 Mio. Euro. Helfen dürfte dabei auch eine Kooperation mit Sandoz. Die Hamburger und die Novartis-Tochter werden in Zukunft gemeinsam Biosimilars, also Nachahmermedikamente von biotechnologisch hergestellten Präparaten, entwickeln und produzieren. Dafür bekommt EVOTEC vorab einen zweistelligen Millionenbetrag. Abhängig von den Fortschritten bei der Entwicklung kommen nach und nach 640 Mio. Dollar dazu. Bei kommerziellen Erfolgen könnten sogar noch weitere Zahlungen folgen. Die Entwicklung der Biosimilars soll in den nächsten zwölf bis 18 Monaten starten. Die EVOTEC -Aktie machte nach der Meldungen einen kräftigen Satz nach oben. Risikobereite Anleger können wieder einen Fuß in den Biotech -Titel stellen. Dazu ist zum Beispiel ein Discount Call-Optionsschein der DZ BANK geeignet (ISIN DE000DW6LB19).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.