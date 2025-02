Talanx: Basisinvestment im DAX

Christian Scheid

Talanx hat 2024 so viel verdient wie nie zuvor.

Der Überschuss wuchs nach vorläufigen Zahlen um ein Viertel auf 1,98 Mrd. Euro. Damit erfüllte der Versicherungskonzern seine im Herbst erhöhte Prognose von mehr als 1,9 Mrd. Euro locker und übertraf die Analystenerwartungen leicht. Die Aktionäre sollen wie geplant mit einer von 2,35 auf 2,70 Euro erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben.

Die Erstversicherungssparte mit der Hauptmarke HDI steuerte mit 49 Prozent fast die Hälfte zum Konzernergebnis bei (Vorjahr: 46 Prozent). Die endgültigen Jahreszahlen und mehr Details will Talanx am 19. März veröffentlichen. Schon im vergangenen Dezember wurde bekannt, dass Talanx den Gewinn 2025 auf mehr als 2,1 Mrd. Euro steigern will. Bis 2027 soll das Ergebnis auf mehr als 2,5 Mrd. Euro klettern, bei einer Dividende von 4,00 Euro.

Die Rahmenbedingungen in der Branche passen. "Die Versicherer gehen davon aus, dass sie dieses Jahr spartenübergreifend ein Beitragsplus von fünf Prozent auf 250 Mrd. Euro erreichen", sagte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Angesichts der Perspektiven bleibt die Talanx-Aktie ein Basisinvestment im MDAX. Risikoreduziert lässt sich mit dem Discount-Zertifikat der DZ BANK aus ZJ 1/25 in den Titel investieren. Mit dem bis Ende 2026 laufenden Papier mit Cap "aus dem Geld" bei 92 Euro können sich Anleger für einen deutlichen Kursanstieg in Stellung bringen, verdienen aber auch dann 10,9 Prozent, sollte sich die Aktie bis zur Fälligkeit nicht von der Stelle bewegen (ISIN DE000DY1TNG4).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.

