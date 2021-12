thyssenkrupp: Wasserstoff-Phantasie

Nicht selten kommt es im Anschluss zu größeren Kursbewegungen. Denn weiß das Management zu überzeugen, steigen die Anleger ein. Enttäuschen sie hingegen oder deuten sie beispielsweise einen schwächeren Geschäftsverlauf an, kann es mit den Kursen auch schnell nach unten gehen. Bei ThyssenKrupp ist die Rechnung aufgegangen. Nach den Aussagen von Vorstandschefin Martina Merz will der Industrie- und Stahlkonzern den Schwung aus dem aktuellen Geschäft in die kommenden Jahre mitnehmen: "Wir arbeiten nun auch an der nächsten Phase unserer Transformation, in der wir uns zunehmend wieder den Wachstumschancen in den Geschäften widmen werden." Nach Jahren des Umbaus mit schmerzhaften Einschnitten ist nun also endlich wieder Land in Sicht. Die operative Marge soll mittelfristig von aktuell 2,3 auf vier bis sechs Prozent in zulegen.

Spannend ist das verstärkte Engagement von ThyssenKrupp rund um das Thema Wasserstoff, das die Gesellschaft in der gemeinsam mit dem italienischen Konzern De Nora betriebenen Unternehmen Uhde Chlorine Engineers (UCE) führt. Der Spezialist für den Bau von großen Elektrolyse-Anlagen machte jüngst mit einem Großauftrag von sich reden. UCE hat vom US-Industriegasunternehmen Air Products einen Auftrag zum Bau einer Anlage mit einer Kapazität von mehr als zwei Gigawatt erhalten. Die Anlage, die im saudi-arabischen Megacity-Projekt Neom errichtet werden soll, ist somit eines der weltweit größten Projekte zur Erzeugung von "grünem" Wasserstoff. Die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. ThyssenKrupp will UCE separat an die Börse bringen und am 13. Januar auf einer separaten Investorenveranstaltung detaillierter über das Geschäft informieren. Somit ist für weitere Phantasie gesorgt. Da sich auch das charttechnische Bild stark verbessert hat, können Anleger mit einem Turbo von BNP Paribas auf einen weiteren Kursaufschwung setzen. Das Papier ist mit einem Hebel von aktuell knapp drei ausgestattet (ISIN DE000PF4YA65).

