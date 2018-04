Wette auf den Krebskiller

Anleger flüchteten in Scharen aus der Biotechaktie: Es ging von 18 auf 13 Euro nach unten. Dabei fiel das Zahlenwerk für einen Medikamentenentwickler alles andere als überraschend aus. Aufgrund gestiegener Forschungskosten weitete sich der Fehlbetrag von 9,5 Mio. auf knapp 13,6 Mio. Euro aus. Wären da nicht die Erlöse aus dem Verkauf der US-Rechte für das Warzenmittel Veregen gewesen, wäre das Minus noch größer ausgefallen. Gleichzeitig kam der Umsatz auch dank einer neuen Entwicklungskooperation um 17 Prozent auf 11,4 Mio. Euro voran. Negativ stieß Anlegern vor allem die Prognose auf. Denn die Forschungskosten sollen weiter zunehmen. Das Unternehmen startet unter anderem eine wichtige Sicherheits- und Machbarkeitsstudie in der Krebsimmuntherapie. Daher rechnet das Management für 2018 mit einer deutlichen Ausweitung des Verlusts. Prognostiziert wird ein Ebitda von minus 21 Mio. bis minus 23 Mio. Euro. Der Umsatz wird bei 7,5 Mio. bis 9,5 Mio. Euro gesehen.

Die Korrektur nutzte Medigene-Finanzchef Thomas Taapken zum Kauf eigener Aktien. Das Gesamtvolumen beträgt zwar nur knapp 43.000 Euro. Dennoch ist die Transaktion positiv zu sehen. Für eine Erholungsbewegung sorgte Ende März eine positiv aufgenommene Firmenpräsentation auf der "Annual Needham Healthcare Conference". Hinzu kam ein positiver Analystenkommentar der Baader Bank. Die Experten haben das Kursziel für die TecDAX-Aktie im Hinblick auf eine Mitte April stattfindende Fachtagung von 19 auf 22 Euro angehoben. Am 18. April werden Medigene und seine klinischen Partner auf dem Jahrestreffen der American Association for Cancer Research (AACR) in Chicago Daten aus der laufenden DC-Vakzinstudie bekanntgeben. Sollte der DC-Zellen-Impfstoff von Medigene seine Wirksamkeit - insbesondere bei Prostatakrebs - unter Beweis stellen, ist mit deutlich höheren Notierungen zu rechnen. Insofern bietet sich beim MINI von HSBC aus ZJ 03.2018 eine neue Einstiegschance für mutige Anleger (ISIN DE000TR1N133).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



