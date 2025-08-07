DAX – Erholungstrend intakt

07.08.25 08:40 Uhr

Der DAX verzeichnete gestern in der ersten Handelsstunde ein geringfügig höheres neues Erholungshoch bei 23.997 Punkten. Nach einer bearishen Doji-Kerze im Stundenchart fiel er wieder in die Range des Vortages zurück und stabilisierte sich im Verlauf des Nachmittags oberhalb des Tagestiefs bei 23.807 Punkten. Der Erholungstrend vom Anfang des Monats markierten Korrekturtief bleibt intakt und kann sich heute ausdehnen, solange der nächste Supportberei...