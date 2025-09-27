DAX23.785 +0,2%ESt505.511 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +0,9%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.240 -0,6%Euro1,1732 +0,3%Öl69,60 -0,2%Gold3.816 +1,4%
Verkauf

TotalEnergies-Aktie fällt: 50 Prozent an Nordamerika-Solargeschäft wird an KKR verkauft

29.09.25 08:51 Uhr
KKR übernimmt Mehrheitsanteil an US-Solarportfolio von TotalEnergies - Aktie fällt | finanzen.net

TotalEnergies wird eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Private-Equity-Gesellschaft KKR verkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KKR & Co Inc.
114,34 EUR -1,26 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
54,09 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In dem Deal mit KKR wird das Portfolio mit 1,25 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet.

Wer­bung

Der französische Energiekonzern teilte am Montag mit, dass er nach Abschluss der Transaktion 950 Millionen Dollar erhalten wird.

Das Portfolio umfasst sechs große Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt und 41 Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die sich hauptsächlich in den USA befinden, hieß es.

TotalEnergies wird einen Anteil von 50 Prozent an den Anlagen behalten und sie auch nach Abschluss der Transaktion weiter betreiben.

Wer­bung

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 54,06 Euro.

Von Adam Whittaker

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: KKR und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

