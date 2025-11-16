Ausblick: J&J Snack Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
J&J Snack Foods lässt sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird J&J Snack Foods die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD. Das entspräche einer Verringerung von 18,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,52 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,22 Prozent auf 413,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte J&J Snack Foods noch 426,8 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,92 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 4,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,57 Milliarden USD waren.
