Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Ausblick: Enanta Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

16.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Enanta Pharmaceuticals Inc
10,20 EUR 0,35 EUR 3,55%
Enanta Pharmaceuticals lässt sich am 17.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Enanta Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,027 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 16,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,773 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,480 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 66,2 Millionen USD, gegenüber 67,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

