Tipp des Tages: Discount-Call auf EUR/USD

Eine derartige Volatilität der Terminkurse von Euro/Dollar war so schon kurz vor Finanzkrisen zu beobachten. In der Folge war bisher immer eine Aufwertung des Dollars zu sehen. Anleger können dieses Szenario mit einem Discount-Put auf das Wechselkurspaar spielen. Das ausgewählte Produkt bietet eine Seitwärtsrendite und hat einen Zusatzkicker.Mit einem Basispreis von 1,20 Dollar je Euro liegt der Exot im Geld. Würde heute abgerechnet, brächte das Derivat eine Rendite von 48 Prozent. Sollte das Währungspaar am Ende der Laufzeit bei 1,10 Dollar je Euro oder darunter notieren, läge der Gewinn bei rund 100 Prozent. Auf dem restlichen Weg gibt es also noch einiges zu verdienen.. Das Risiko: Sollte der Wechselkurs über 1,15 Dollar je Euro steigen, gerät der Exot in die Verlustzone.Emittent: BNP ParibasISIN: DE 000 PX0 WT9 7 Bewertungstag: 20.12.2019Basispreis: 1,20 $Floor: 1,15 $Kurs Disc.-Call am 05.04.2019: 4,69 €Maximale Rückzahlung: 8,92 €Seitwärtsrendite: 46,6 %Währungsrisiko: Ja______________________________