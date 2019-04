Tipp des Tages: Discount-Put auf Fraport

€uro am Sonntag

Besserung ist bereits in Sicht. Schon 2021 soll der erste von drei neuen Flugsteigen in Betrieb gehen. Das im Bau befindliche Terminal 3 ist ausgelegt für 14 Millionen Passagiere. Fraport investiert dort bis 2023 rund vier Milliarden Euro.Fraport tritt in den kommenden Jahren beim Wachstum auf der Stelle, die liquiden Mittel sinken und die Verschuldung steigt. Einige Analysten stufen die Fraport-Aktie deshalb als Halteposition ein. Die erste Korrektur, die Fraport-Aktie verlor im vergangenen Jahr rund 30 Prozent, hat schon stattgefunden.Mutige setzten jetzt mit dem Discount-Put auf tendenziell weiter fallende Kurse. Der Exot erzielt seine maximale Rendite von aktuell 74 Prozent, wenn der Kurs am Bewertungstag nicht über 70 Euro steht. Ein Totalverlust droht bei Kursen über 75 Euro.Emittent: UnicreditISIN: DE 000 HX6 AWF 3 Bewertungstag: 18.12.2019Basispreis: 75,00 €Floor: 70,00 €Kurs Disc.-Put am 26.04.2019: 2,87 €Maximale Rückzahlung: 5,00 €Maximale Rendite: 74 %Kurs Basiswert: 72,74 €____________________________