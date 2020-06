Wochentrends im Zertifikate-Handel: Derivate-Investoren zeigen sich skeptisch

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag

Die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone fielen deutlich besser aus als erwartet, dies ließ den DAX erholt in die neue Woche starten. Zudem hellte sich laut Ifo-­Geschäftsklimaindex die Stimmung in den deutschen Chefetagen auf. Zur Wochenmitte verlor der DAX dann aber etwas an Boden. Die Anleger an der Euwax in Stuttgart handelten überwiegend Puts auf den deutschen Leitindex (WKN: MF9 TCD).

Bei den Knock-out-­Produkten wurde angesichts der sich überschlagenden Nachrichten zu Wirecard ein Call auf die Aktie des Unternehmens rege gehandelt (WKN: LS2 UQF). Bei den Anlagezertifikaten gehörte wieder ein Papier auf den Bitcoin (WKN: VL3 TBC) zu den meistgehandelten Derivaten.

