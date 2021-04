Angstgetriebene Rally!

Nicht verwunderlich ist es daher, dass die Stimmung in der Industrie und im Dienstleistungssektor prächtig ist. Zuletzt haben auch chinesische Konjunkturdaten mit beachtlichen Wachstumsraten geglänzt. Da erscheint es eigentlich logisch, dass die Aktienmärkte weiter an Wert gewinnen sollten.

Stimmung eingetrübt

Während beim Bitcoin mittlerweile sogar schon das Kursziel von einer Million US-Dollar genannt wurde, bleibt man am Aktienmarkt zurückhaltend. Dies lässt sich an den Sentimentbarometern ablesen, welche die Stimmung der Marktteilnehmer einfangen. Am Kryptomarkt herrscht hingegen eine unfassbare Euphorie, so dass dort eine größere Schwankungsbreite und auch entsprechende Rücksetzer einkalkuliert werden sollten. Am Aktienmarkt scheint man hingegen das Haar in der Suppe zu suchen. Während der konjunkturelle Aufschwung mit dem Abklingen der Corona-Pandemie an Fahrt gewinnen sollte, wird auf die "Verlierer" dieses Aufschwungs besonders geachtet. In so einem Umfeld dürfte eine bevorstehende Korrektur schwierig werden. Schließlich deutet die eher negative Einstellung der Marktteilnehmer darauf hin, dass viele nicht oder nicht in ausreichendem Maße investiert sind. Sollte es daher tatsächlich zu einer Abschwächung kommen, dürften genau diese Anleger diesen Rücksetzer zum nachträglichen Einstieg nutzen, womit die aktuelle Rally am Aktienmarkt wahrscheinlich noch länger anhält, als dies viele Akteure gerne hätten.

Die Auswahl macht den Gewinn!

Natürlich macht es nur wenig Sinn, aktuell auf die Titel zu setzen, welche in den letzten Wochen eine geradezu atemberaubende Rally präsentiert haben. Allerdings gibt es andererseits auch einzelne Werte, welche in den vergangenen Monaten eine ausgeprägte Konsolidierung offenbart haben. Hier scheint an schwächeren Tagen der Aufbau einer mittelfristigen Long-Position durchaus sinnvoll zu sein. Meist stehen aber gerade die Werte im Fokus, welche in den vergangenen Wochen geradezu durch die Decke gegangen sind. Um an der Börse Gewinne zu machen, bietet es sich daher an, sich an der simplen Weisheit zu orientieren, nach der man tief kaufen und hoch verkaufen sollte. Auch wenn es sich nach einer abgedroschenen Phrase anhört, ist diese Erkenntnis gerade in der momentanen Zeit aktueller denn je. Egal, ob es den Aktien- oder den Kryptomarkt betrifft.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.