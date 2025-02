Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist eine bekannte Weisheit, die sich auch auf das Geschehen an den Märkten anwenden lässt. Dies trifft im aktuellen Fall offensichtlich ganz besonders zu, da die wüsten Zolldrohungen Donald Trumps bislang noch keine nachhaltigen Aktienverkäufe nach sich ziehen.

Vielmehr scheint man sich mit seinen ruppigen Ankündigungen offenbar arrangiert zu haben, so dass die Anleger zunächst abwarten, ob auf seine Worte auch tatsächlich Taten folgen werden. Sollte dies allerdings der Fall sein, könnte es am Aktienmarkt zu einem spürbaren Rücksetzer kommen!

Aktien (zu) gut gelaufen?

Nach dem Anstieg der vergangenen Monate fällt es immer schwerer, noch aussichtsreiche Titel zu finden, die ein sinnvolles Positionstrading erlauben. Doch auch bei einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont sind echte Schnäppchen mittlerweile Mangelware. Aus technischer Sicht wäre es daher wünschenswert, wenn es am Aktienmarkt eine korrigierende Bewegung gibt, welche sich dann auch wieder zum Einstieg anbietet. Wenngleich viele Unternehmen mit ihren jüngsten Quartalszahlen nicht negativ überrascht haben, ist die Gefahr dennoch nicht zu unterschätzen, dass eine "bereinigende" Bewegung anstehen könnte. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor beeindruckend, wie stabil die Kurse doch noch verlaufen. Entsprechend sind aktuell auch Short-Positionen kein Selbstläufer, sondern vielmehr ebenfalls riskant. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der aktuell unsichere aber dennoch stabile Verlauf nicht ewig währt. Aus saisonaler Sicht zeigen sich in der Regel vor allem die Sommermonate mit einem schwächeren Verlauf, so dass sich dann auch wieder attraktive Gelegenheiten ergeben könnten.

Sicher und stabil!

Während bei den Anlegern Unsicherheit zu Zurückhaltung führt, könnte vom Ergebnis der Bundestagswahl ein Signal der Sicherheit und Stärke ausgehen. Sollte es rasch zu einer stabilen Koalition kommen, welche die aktuellen Probleme erkennt und entsprechende Lösungen angeht, könnte dies auch am hiesigen Aktienmarkt zu Vertrauen führen. Allerdings wird an der Börse bekanntlich die Zukunft und nicht die Gegenwart gehandelt. Entsprechend wurde mit dem jüngsten Anstieg bereits ein solches Ergebnis zumindest teilweise eingepreist.

