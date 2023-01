Mega-Rally bei chinesischen Aktien?

Das Jahr des Hasen sorgt für Hoffnung!

China bei Investoren gefragt!

Am 22. Januar hat für China das neue Jahr begonnen. Ein Ereignis, welches rund zwei Wochen lang gefeiert wird. Auf das Jahr des Tigers folgt nun das Jahr des Hasen. Während der Tiger für Mut, Abenteuer und Risikobereitschaft steht, steht der Hase hingegen für Langlebigkeit und Erfolg. Für den Aktienmarkt sicherlich nicht die schlechteste Voraussetzung. Doch ein deutlicher Aufschwung in China dürfte vor allem auf das Ende der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zurückzuführen sein. Wenngleich kurzfristig die Zahl der Erkrankten noch etwas zulegen dürfte, sollte sich in den kommenden Monaten ein breiter Wirtschaftsaufschwung ergeben.Bereits in den letzten Wochen waren chinesische Aktien gesucht. So konnte sich die Aktie des Online-Versandhauses Alibaba seit dem Tief im Oktober mittlerweile verdoppeln. Ebenso erfolgreich war die Kursentwicklung auch beim Internet-Dienstleister Tencent. Nicht ganz so üppig ging es mit Baidu (+80 Prozent) oder dem Autobauer BYD (+ 38%) seit Oktober nach oben. Da sich der wirtschaftliche Ausblick insgesamt aber weiter aufhellt, sollten chinesische Aktien auch in den kommenden Monaten gefragt bleiben. Positiver Nebeneffekt für Investoren ist, dass viele Titel nach der Rally der letzten Wochen aktuell teilweise sehr stark überkauft und damit überhitzt sind. Eine kleine Konsolidierung oder ein entsprechender Rücksetzer ist daher zunehmend wahrscheinlicher. Damit würden sich dann in den kommenden Wochen auch wieder günstigere Einstiegsniveaus ergeben. Wir werden in den kommenden Ausgaben des Hebelzertifikate -Traders das Thema chinesische Aktien weiter im Fokus behalten!

Viel Erfolg an den Börsen,

Stephan Feuerstein

