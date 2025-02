Weiter steigende Aktienkurse in 2025?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

In der Nacht von Sonntag auf Montag war es wieder soweit und in den USA wurde das Football-Endspiel ausgetragen. Dabei gewannen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs mit einer beeindruckenden Leistung.

Damit ist es wieder einmal an der Zeit, den Blick auf den so genannten "Superbowl-Indikator" zu werfen, auch wenn dieser eigentlich nicht wirklich etwas mit den Bewegungen am Aktienmarkt zu tun hat.

Superbowl-Indikator

Bei dem Mega-Event treten die führenden Teams der AFC- bzw. der NFC-Liga gegeneinander an. In der Vergangenheit kam es bei einem Sieg des NFC-Teams in 69 Prozent der Fälle zu einem guten Börsenjahr. Der Umkehrschluss, dass im Falle eines Siegs des AFC-Teams ein schlechtes Börsenjahr zu erwarten ist, führt hingegen zu keinem sinnvollen Ergebnis. Dies hat sich unter anderem in den vergangenen beiden Jahren gezeigt, als mit den Kansas City Chiefs ein Team der AFC-Liga gewonnen hat und die Aktienkurse munter nach oben geklettert sind. In diesem Jahr hätten die Chiefs die einmalige Gelegenheit gehabt, erneut das Rennen zu machen und damit die erste Mannschaft zu sein, welche drei Siege in Folge eingefahren hat. Doch dieses Mal wirkten die Stars der Chiefs überraschend desorientiert, so dass mit den Philadelphia Eagles erstmals seit drei Jahren wieder ein Team der NFC-Liga gewonnen hat.

Aktienmärkte weiterhin stark

Mit Blick auf den Aktienmarkt zeigt sich, dass einerseits die Aussicht auf weiter fallende Zinsen hierzulande und andererseits eine sehr robuste Konjunktur in den USA die Rally weiter am Laufen hält. Auch haben sich die Anleger offensichtlich mit den wüsten Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump arrangiert und gehen davon aus, dass Trump keinen wirklichen Wirtschaftskrieg vom Zaun bricht. Vielmehr übt Trump damit Druck auf die Verhandlungspartner aus. Es bleibt daher abzuwarten, welchen Weg Trump gehen wird. Sofern es aber nicht zu einem Handelskrieg mit anderen Nationen kommt, könnte die Richtung am Aktienmarkt vorerst weiter nach oben zeigen. Mit einem Augenzwinkern würde dann auch der Superbowl-Indikator erneut ein gutes Ergebnis hervorbringen.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de