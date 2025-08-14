Marktüberblick: HelloFresh senkt Prognose

14.08.25 09:45 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte mehrheitlich aufwärts. Der DAX kletterte um 0,67 Prozent auf 24.186 Punkte. Der TecDAX kletterte um 0,51 Prozent. Gegen den Trend gab der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,25 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 53 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,51 Punkte auf 16,96 Zähler. Software-Aktien (+2,86%) erholten sich etwas vom...