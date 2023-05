Tagesausblick für 23.05.: DAX pausiert. Commerzbank gewinnt.

DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 legten nach der Rally der vergangenen Woche heute eine Pause ein. Der Fokus der Investoren richtet sich weiterhin auf den Schuldenstreit in den USA. Ob US-Präsident Joe Biden und die Republikaner dieser Hängepartie heute ein Ende bereiten (können), ist weiterhin offen. Im Wochenverlauf werden zudem eine Reihe von Notenbänkern Reden halten. Möglicherweise geben sie darin Indizien über den weiteren Zinskurs.

An den Anleihemärkten blieb es heute erneut ruhig. Die Renditen 2- und 10jähriger europäischer Staatspapiere pendelten in der Bandbreite vom Freitag. Vergleichbare US-Papier gaben in den ersten Handelsstunden etwas nach. Die Renditen zogen somit leicht an. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Rohstoffen. Die Kurse für Gold, Silber sowie das Barrel Brent Crude Oil blieben stabil. Der Strompreis sowie die CO2-Preis legten heute hingegen den Rückwärtsgang ein.

Unternehmen im Fokus Nach dem Sprung an die Tabellenspitze legte die Aktie von Borussia Dortmund heute kräftig zu. Die Commerzbank deutete einen Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 10 an. Continental hat einen großen Teil des Russlandgeschäfts verkauft. Die Aktie reagierte mit einem leichten Kursabschlag. Henkel gab bekannt, dass der Russland-Exit zu einem Verlust in niedriger dreistelliger Millionenhöhe führen könnte. Investoren quittierten die Nachricht ebenfalls mit leichten Kursverlusten. Sartorius kam nach schlechten Analystenkommentaren zeitweise deutlich unter Druck. Zum Handelsschluss waren die Verluste fast wieder aufgeholt. Morgen meldet unter anderem CureVac (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Fraport, Krones, Nemetschek, SAF Holland und Sixt laden zur Hauptversammlung. In diesen Tagen finden zahlreiche Aktionärstreffen statt. Dabei wird unter anderem über die Dividende entschieden. Anleger, für die eine nachhaltige Dividende wichtig ist, sollten einen Blick auf den UC European Dividend Stars Index werfen. Der UC European Dividend Stars Index beinhaltet die Aktien von bis zu 30 europäischen Unternehmen, die in den zurückliegenden zehn Jahren stets ihre Dividende erhöht oder zumindest stabil gehalten haben. Zudem müssen die Unternehmen an den relevanten Anpassungstagen eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen. Wichtige Termine ECB’s de Guindos, Villeroy, Enria speak at a conference

Germany-PMI Flash

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Dallas Federal Reserve Bank President Logan speaks at Richmond Fed conference

ECB’s Nagel speaks at CDU economic conference

Bundesbank chief Nagel speaks