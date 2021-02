Trading Idee Allianz: Ampeln auf Grün

Aktien in diesem Artikel Allianz 196,10 EUR

Beim Ausblick für 2021 und der anstehenden Dividendenzahlung im Mai hingegen besitzen die Münchner wieder mehr Spielraum für positive News. Das könnte dem noch deutlich unter den Kursen von vor der Pandemie notierenden Papier Schwung verleihen.

Die Allianz steht jedenfalls schon in den Startlöchern, um nach Corona richtig Gas zu geben. Das Portfolio wurde durch den Zukauf des Versicherungsgeschäfts von Westpac in Australien und der Übernahme der noch ausstehenden Anteile an der Tochter Allianz China Life Insurance weiter internationalisiert.

Hinzu kommt das seit mehreren Jahren verstärkte Engagement in erneuerbaren Energien. Bis 2050 will die Allianz ihre Anlageportfolios komplett klimaneutral stellen. Derzeit liegt der Fokus auf Photovoltaik und Windkraft, aber auch innovative Speichertechnologien hat der Versicherer im Blick - und genau das spielt für Marktteilnehmer eine immer größere Rolle bei Anlageentscheidungen. Die Analysten der Deutschen Bank honorieren ebenfalls die guten Aussichten für das Papier und empfehlen dieses mit einem Kursziel von 230 Euro zum Kauf.

Dividendenfantasie, internationale Wachstumschancen und das hohe Engagement bei grünen Technologien machen die Allianz zu einem Favoriten am Markt, der auch unter den Gesichtspunkten des Environmental-Social-Governance-Ansatzes punkten kann. Spekulative Anleger setzen mit einem Turbo-Optionsschein der UBS auf kurzfristig steigende Kurse im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz. Als Kursziel sehen wir den Bereich um 220 Euro bei der Aktie. Für den Optionsschein beträgt das Kursziel rund 6,00 Euro. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 3,20 Euro.

• Basiswert: Allianz

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE3KGM4

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (11.02.21, 13:58 Uhr): 4,30 Euro

• Basispreis variabel: 152,960561 Euro

• Knock-out-Schwelle: 152,960561 Euro

• Hebel: 4,5

• Abstand zum Knock-out: 21,8 %

• Stopp-Loss Call: 3,20 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com