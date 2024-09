Trading Idee

Trading Idee: Autodesk nach Rücksetzer mit weiterem Kursanstieg erwartet

23.09.24 14:30 Uhr Werbemitteilung unseres Partners

finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Die Aktie des Softwareunternehmens Autodesk befindet sich seit dem Verlaufstief Ende Mai bei 195,32 US-Dollar in einem steilen Aufwärtstrend. Am bisherigen Verlaufshoch, erreicht am 30. August, notierte die Aktie bei 275,68 Dollar. Daraufhin folgte eine Korrektur innerhalb des Aufwärtstrends, die im Bereich des 10er-EMA auslief, bevor der Kurs erneut anstieg.

Wer­bung

Am Vortag schloss die Aktie bei 267,29 Dollar mit einer schwachen Tageskerze. Auf der Unterseite ist die Aktie durch eine massive Ichimoku-Wolke im Stundenchart gut abgesichert, ebenso durch den 50er-EMA, der im Stundenchart bei 265,38 Dollar an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke verläuft. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, und auch saisonal ist ab Ende September/Anfang Oktober bis Mitte November mit starkem Rückenwind zu rechnen. Rücksetzer im Aufwärtstrend dürften demnach nur von kurzer Dauer sein, bevor es für die Autodesk-Aktien weiter nach oben geht. In eigener Sache Fazit: Trader könnten den aktuellen Kursrückgang im übergeordneten Aufwärtstrend bei den Autodesk-Aktien zum Aufbau einer Long-Position nutzen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Optionsschein Open End (VC1QMF) der Bank Vontobel an. Das Kursziel ist im Bereich von 290,00 Dollar (Kursziel Call: €5,80) zu sehen. Der Stopp könnte bei 263,00 Dollar (Stopp Call: €3,36) platziert werden. Trading Idee: Autodesk Basiswert Autodesk (ISIN: US0527691069) Produktgattung Turbo Bull Open End Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VC1QMF8 / VC1QMF Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,75€/3,85€ (23.09.2024, 12:40 Uhr) Basispreis variabel 226,79$ Knock-out-Schwelle 226,79$ Hebel 6,42 Abstand zum Knock-out 15,16% Stop-Loss Call 3,36€ Ziel Call 5,80€ (+51,50%) Wer­bung Die Börse mit hoher Liquidität, transparenten Preisen und vollständiger Orderausführung. Hier finden Sie weitere Trading Ideen. Disclaimer: Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Scott Prokop / Shutterstock.com