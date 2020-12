Trading Idee Commerzbank: Gute Chancen für 2021

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,22 EUR

Viele Unternehmen werden dann Kredite zum Geschäftsausbau benötigen. Niedrigere Kapitalanforderungen der Aufsichtsbehörden und der strategische Fokus auf Mittelstandskunden verschaffen der Commerzbank hier eine starke Ausgangsbasis. Der Aktie dürfte dies weiter nach vorne helfen.

Zu Beginn der Corona-Krise hatte die EZB die europäischen Kreditinstitute dazu aufgefordert, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe auszusetzen. Hintergrund dabei war, dass die Geldhäuser nach dem Ende der Pandemie der Wirtschaft ausreichend Kapital für das Hochfahren der Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Nun mehren sich die Anzeichen, dass die EZB den Dividendenstopp schon in Kürze wieder aufheben wird. Insider schätzen, dass dann zumindest bis zu 15 Prozent der kumulierten Gewinne 2019/2020 ausgeschüttet werden dürfen.

Für die Commerzbank stellt sich die Dividendenfrage zunächst nicht. Wegen des für 2020 erwarteten Fehlbetrags wird es keine Ausschüttung für 2020 geben. Für den bevorstehenden Kapitalbedarf der Wirtschaft ist das Geldhaus indes gut gerüstet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hatte bereits Ende November im Rahmen der jährlichen Überprüfung den Kapitalpuffer für die Commerzbank von 1,5 Prozent auf 1,25 Prozent reduziert. Auch die Analysten sind optimistischer: Die von der Commerzbank veröffentlichte Konsensschätzung zeigt einen Anstieg der Gewinnerwartung für den operativen Gewinn für 2021 auf 643 Mio. Euro. Für 2020 wird ein Wert von 94 Mio. Euro geschätzt. Die spürbaren Verbesserungen und steigenden Geschäftschancen könnten schon kurzfristig in den Aktienkurs eingepreist werden. Spekulative Anleger setzen daher mit einem Turbo-Optionsschein der HSBC auf weiter steigende Kurse. Als Kursziel für die Aktie sehen wir den Bereich um 5,80 Euro. Daraus leitet sich für den Optionsschein ein Kursziel von rund 1,70 Euro ab. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 0,90 Euro.

• Basiswert: Commerzbank

• Produktgattung: Turbo Optionsschein

• Emittent: HSBC

• ISIN: DE000TT32A57

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (15.12.20, 14:34 Uhr): 1,21 Euro

• Basispreis variabel: 4,0471 Euro

• Knock-out-Schwelle: 4,0471 Euro

• Hebel: 4,4

• Abstand zum Knock-out: 22,3 %

• Stopp-Loss Call: 0,90 Euro





Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

