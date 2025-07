Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Freitagmittag

Kurs der Commerzbank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 28,43 EUR nach oben.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 28,43 EUR. Bei 28,63 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 28,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 552.497 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 30,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 7,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 134,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,916 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

