Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 28,57 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 28,57 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,63 EUR. Bei 28,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 173.288 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 30,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,60 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,916 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,18 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

