Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 28,11 EUR.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 28,11 EUR ab. Bei 27,94 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.515.887 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 30,74 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,916 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,76 EUR an.

Commerzbank gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,62 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,39 EUR je Commerzbank-Aktie.

