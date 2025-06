Trading Idee

Trading Idee: DAX - Rücklauf zum 10er-EMA?

Der DAX stößt im übergeordneten Bild im Monatschart aktuell am oberen Fibonacci-Fächer an, ein markanter Widerstand im Bereich um 24.500 Punkte. Nach dem starken Kursanstieg bleibt offen, ob ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone gelingt. Derzeit deutet sich eher eine erneute Abwärtsbewegung an, da der Index im Widerstandsbereich ins Stocken gerät und kaum Spielraum nach oben besteht.

