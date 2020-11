Trading Idee: EUR/USD - Abwärtstrendkanal gilt weiter

Devisen in diesem Artikel EUR/USD 1,1810

0,7464% Charts

News

Analyse:

Die jüngste Aufwärtsbewegung im EUR/USD könnte nun erneut an dieser oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals auslaufen. Wie bereits in den Vormonaten September und Oktober könnte EUR/USD hier wieder nach unten abprallen und dann eine neue Abwärtsbewegung starten. Diese Abwärtsbewegung dürfte dann dem Abwärtstrendkanal folgend wieder dessen untere Begrenzung anlaufen. Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung an.

Risikofreudige Trader könnten direkt an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals eine Short-Position erwägen, die über dem Trendkanal abgesichert werden könnte. Risikoaverse Investoren könnten abwarten, bis EUR/USD erneut den 10er-EMA von oben nach unten durchbricht und erst mit diesem Schwächesignal eine Short-Position eröffnen.

Fazit:

Es bietet sich eine Short-Position im oberen Bereich des fallenden Trendkanals mit einem Turbo Bear Open End (HX1P4G) der HVB an. Das Kursziel befindet sich im unteren Trendkanalbereich bei 1,151 US-Dollar. Der Stopp könnte über dem fallenden Trendkanal bei 1,1900 US-Dollar platziert werden.

• Basiswert: EUR/USD (ISIN: EU0009652759)

• Produktgattung: Turbo Bear Open End

• Emittent: HVB

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000HX1P4G2 / HX1P4G

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 1,47€/1,48€ (05.11.2020, 11:50 Uhr)

• Basispreis variabel: 1,197$

• Knock-out-Schwelle: 1,197$

• Hebel: 66,90

• Abstand zum Knock-out: 1,45%

• Stopp-Loss Short: 0,69€

• Ziel Short: 3,91€ (+173,20%)



Bildquellen: Claudio Divizia / Shutterstock.com, finanzen.net