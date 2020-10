Trading Idee HelloFresh: Wende am 50er-EMA?

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Aktie von HelloFresh, einem Kochboxen-Zulieferer für Verbraucher mit Sitz in Berlin, befindet sich bereits seit Ende 2018 in einem Aufwärtstrend und seit Monaten in einem steigenden Trendkanal. Aktuell befindet sich die Aktie aber in einer Abwärtskorrektur im intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Es bietet sich eine Long-Chance!