Trading Idee Netflix: Party vorbei?

Denn hatte Netflix im ersten Quartal geradezu astronomische 15,8 Millionen neue Abonnenten und im zweiten Quartal über 10 Millionen gewinnen können, kamen im nun berichteten dritten Quartal nur noch 2,2 Millionen neue Nutzer hinzu. Damit lag Netflix rund ein Drittel unter den Markterwartungen.

Keine Frage: Unter diesen Bedingungen macht der Marktführer im Streaminggeschäft bezüglich Gewinn und Umsatz sicherlich das Beste daraus. Zwar lag man beim Gewinn je Aktie mit 1,74 Dollar ebenfalls unter den durchschnittlichen Marktprognosen von 2,13 Dollar je Aktie. Beim Umsatz konnte man allerdings die Erwartungen leicht übertreffen. Schaut man auf die gestrige Reaktion nach Börsenschluss, hat das allerdings nicht gereicht. Zumal sich hier eine ganze Handvoll von Risiken für das weitere Geschäft auftürmen.

Zu nennen wäre da sicherlich, dass die weitere Abo-Entwicklung auch im laufenden vierten Quartal wohl unter den Markterwartungen (8,8 Millionen) bleiben dürfte. Hinzu kommt, dass man sich im amerikanischen Heimatmarkt damit auseinandersetzen muss, dass dort durch die Telekommunikationsbehörde FCC die Regeln für die Netzneutralität abgeschafft wurden. Das könnte höhere Kosten für die Nutzung von anderen Netzen bedeuten. Hinzu kommt, dass die Herausforderer wie Amazon und Apple bei ihren Streamingangeboten wohl nicht auf Profitabilität achten werden (Stichwort Kampfpreise), da diese Aktivitäten nicht zum Kerngeschäft zählen und eher als Marketinginstrumente eingesetzt werden.

Netflix stehen also weiterhin richtig schwierige Monate ins Haus. Und das trifft auf eine Charttechnik, die gelinde gesagt derzeit extrem schwierig aussieht. Wie man es auch bezeichnet, ein Tripel-Top oder eine etwas ungewöhnliche Schulter- Kopf-Schulter-Formation - Tatsache ist, dass hier alles auf Trendwende ausgerichtet scheint, nachdem der Wert im bisherigen Jahresverlauf bis zu 70 Prozent hinzugewinnen konnte. Das riecht also alles nach einer kommenden Korrekturphase, wobei hier als mögliche Auffanglinien die Unterstützungen bei rund 470 Dollar bzw. auf der 200-Tage-Linie bei derzeit 435 Dollar anzusetzen sind. Wer dieser Argumentation folgt, könnte das Korrekturpotenzial von derzeit 10-17 Prozent in der Aktie auch mit einem Put-Zertifikat begleiten.

Hier würden wir einen Open-End Optionsschein von Vontobel präferieren. Als Kursziel sehen wir 10 Euro, was einem Potenzial von knapp 40 Prozent entsprechen würde. Den Stopp-Loss setzen wir bei 5,76 Euro.

• Basiswert: Netflix

• Produktgattung: Open-End Turbo-Optionsschein

• Emittent: Vontobel

• ISIN: DE000VP30L07

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (21.10.2020 10:20): 7,21 Euro

• Basispreis variabel: 580,81 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 580,81 Dollar

• Hebel: 5,82

• Abstand zum Knock-out: 16,6 %

• Stopp-Loss Put: 5,76 Euro

