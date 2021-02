Trading Idee NIO: Nach Zahlen ein Spätzünder?

Aktien in diesem Artikel NIO 47,80 EUR

Mit der Folge, dass manche Branchen inzwischen echte Schwierigkeiten haben, die nötige Anzahl an Chips zu besorgen. So auch die Automobilindustrie. Entsprechende News waren in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen.

Konkret konnte das Unternehmen im ersten Jahresmonat 7.225 Elektrofahrzeuge ausliefern, ein enormes Plus von 352 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Indes: Makellos war die Bilanz damit nicht. Kritiker monierten, dass das sequenzielle Wachstum, also im Vergleich zum Dezember, nur 3 Prozent betrug. Von November zu Dezember 2020 hatte man noch um 32 Prozent zulegen können.

Der Kritik lassen sich aber verschiedene Aspekte entgegnen. Punkt 1: NIO arbeitet an der weiteren Ausweitung seiner Produktionskapazitäten, insbesondere mit dem Joint-Venture-Partner JAC. Zweitens: Mit neuen Batteriemodellen mit deutlich höherer Reichweite dürfte NIO bei den Kunden weiter punkten können. Und drittens: Chinas Regierung bleibt bei ihrem Masterplan hinsichtlich der Elektromobilität. Zwar blieb man im vergangenen Jahr hinter den ursprünglichen Zielen zurück, was sicherlich der Corona-Krise zuzuschreiben ist. Doch das Ziel steht, bis 2025 einen Marktanteil von Elektrofahrzeugen im Reich der Mitte von 20 Prozent zu erreichen. Außerdem hat die Regierung erst vor wenigen Tagen einen neuen Plan veröffentlicht, der Elektrofahrzeuge auch im öffentlichen Verkehr stärker integrieren soll. Eine neue Kooperation mit NVIDIA, an deren Ende automatisch fahrende Fahrzeuge stehen sollen, ist da nur noch das i-Tüpfelchen.

Das alles dürfte trotz der starken Performance in den letzten Monaten noch nicht zur Gänze eingepreist worden sein. Deshalb hat NIO-Aktie aus unserer Sicht große Chancen auf einen erneuten Rebound, nachdem die Unterstützungszone bei 57 Dollar offenbar hält.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf diesen erwarteten Rebound mit einem Hebel-Produkt setzen. Hier empfehlen wir den Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 6,3. Wir trauen dem Schein das Potenzial einer Verdoppelung mit einem Kursziel von rund 1,60 Euro zu. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 0,40 Euro.

• Basiswert: NIO ADR

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE4X7N1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (02.02.2021 11:17 Uhr): 0,76 Euro

• Basispreis variabel: 49,15033 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 49,15033 Dollar

• Hebel: 6,3

• Abstand zum Knock-out: 13,8 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,40 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com