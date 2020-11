Trading Idee Öl: Das große Comeback

Denn mit dem fortschreitenden Impfprozess scheint eine sukzessive Normalisierung des öffentlichen Lebens wahrscheinlich. In vielen Sektoren besteht noch erhebliches Aufholpotenzial, insbesondere im Luftverkehr, aber auch bei Mietwagen oder in der Kreuzfahrt. Deren Erholung dürfte sich positiv auf die Ölnachfrage auswirken.

Die US Energy Information Administration erwartet für dieses Jahr noch einen deutlichen Überhang der Weltproduktion gegenüber dem Konsum von rund 1,5 Millionen Barrel pro Tag. In 2021 dürfte das dann aber drehen, auf ein Angebotsdefizit von 0,4 Millionen Barrel pro Tag. Das liegt unter anderem daran, dass der Ölpreisabsturz im Frühjahr zu einem massiven Einbruch bei den Investitionen im Sektor geführt hat, und das begrenzt auf Sicht zunächst einmal das Förderpotenzial.

Übersteigt die Nachfrage aber das Angebot, lässt das den Ölpreis in der Regel deutlich steigen. Das deutet sich schon jetzt an, denn die Notierung ist zuletzt aus einer mehrmonatigen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen.

Spekulativ orientierte Anleger können mit einem Long-Hebelzertifikat darauf setzen, dass daraus eine längere Aufwärtsbewegung wird. Dafür bietet sich ein Turbo Call Optionsschein der DZ Bank mit einem Hebel von 4,5 an. Als Kursziel für das Zertifikat scheinen im Fall eines deutlichen Anstiegs beim Ölpreis 14,00 Euro erreichbar. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 6,20 Euro.

• Basiswert: Brent Rohöl ICE Future

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: DZ Bank

• ISIN: DE000DFW05J2

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (26.11.20, 9:06 Uhr): 8,84 Euro

• Basispreis variabel: 37,673 US-Dollar

• Knock-out-Schwelle: 37,673 US-Dollar

• Hebel: 4,5

• Abstand zum Knock-out: 22,4 %

• Stopp-Loss Call: 6,20 Euro



