Trading Idee: S&P 500 - Lage trübt sich weiter ein

Der SP500 ist auch am heutigen Dienstag im vorbörslichen Handel unter Druck geraten. Dabei ist der Index nachhaltig unter den 10er-EMA im 4-Stundenchart gefallen und deutet damit weiter fallende Kurse an. Aktuell zeigt sich der SP500 im Bereich des 50er-EMA bei 5.820 Punkten.

Am Vortag hieß es zum SP500: "Die Entwicklung des SP 500 am 10er-EMA im 4-Stundenchart ist aktuell von großer Bedeutung. Die Frage ist, ob der Index hier erneut Unterstützung findet und weiter ansteigen kann oder ob es zu einem Verlaufshoch kommt, gefolgt von einer weiteren Abwärtsbewegung - ein Szenario, das derzeit bevorzugt wird. Ein nachhaltiger Anstieg über das Verlaufshoch bei 5.880 Punkten sollte vermieden werden. Solange dies ausbleibt, ist eher mit fallenden Kursen zu rechnen." Das hat soweit gut gepasst. Der SP500 ist weiter unter Druck geraten und scheint sich unter dem 10er-EMA im 4-Stundenchart zu etablieren. Solange dies der Fall ist, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. Erholungen sollten im Bereich des 10er-EMA auslaufen. Zu beachten ist zudem, dass der SP500 auch vor einem kräftigeren Kursrutsch stehen könnte, daher sollten Long-Positionen aktuell vorsichtig gehandelt werden.

Trader könnten eine Short-Position auf den SP500 um 5.840 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (VC4ZJ0) der Bank Vontobel an. Das Kursziel wäre im Bereich von 5.500 Punkten (Kursziel Produkt: 4,05 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 5.910 Punkten (Stopp Produkt: 0,26 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Trading Idee: S&P 500 Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open End Turbo Put Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VC4ZJ03 / VC4ZJ0 Laufzeit 21.03.2025 Kurs K.-o.-Put (Datum) 0,99/1,00€ (22.10.2024, 14:00 Uhr) Basispreis variabel 5.950,00 Punkte Knock-out-Schwelle 5.950,00 Punkte Hebel 54,69 Abstand zum Knock-out 2,04% Stop-Loss Put 0,25€ Kursziel Put 4,04€ (+343,65%)

