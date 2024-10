Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsende im Minus

S&P 500-Kursverlauf

Der S&P 500 kam schlussendlich nicht vom Fleck.

Am Montag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 5.853,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 49,074 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,169 Prozent tiefer bei 5.854,77 Punkten in den Montagshandel, nach 5.864,67 Punkten am Vortag.

Bei 5.866,92 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.824,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der S&P 500 bei 5.702,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der S&P 500 bei 5.505,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 4.224,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 23,43 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5.878,46 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.682,11 Punkten.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,14 Prozent auf 143,71 USD), Boeing (+ 3,11 Prozent auf 159,82 USD), Advance Auto Parts (+ 2,91 Prozent auf 40,98 USD), Alaska Air Group (+ 2,45 Prozent auf 46,04 USD) und Expedia (+ 2,23 Prozent auf 163,17 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil VF (-7,24 Prozent auf 18,18 USD), The Cigna Group Registered (-4,69 Prozent auf 320,23 USD), Comerica (-4,48 Prozent auf 62,03 USD), Lennar (-4,39 Prozent auf 180,63 USD) und Bath Body Works (-4,29 Prozent auf 30,57 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 56.549.011 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,292 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

