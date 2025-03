Platz 2: Microsoft

Um einen Platz gesunken ist unterdessen die Beteiligung am Techriesen Microsoft. Nachdem es das Aktienbündel in Q3 noch auf den ersten Platz geschafft hatte, reicht es in Q4 mit einem Aktienzuwachs von 1.901.702 Papieren (+5,88 Prozent) auf 34.264.202 Anteilsscheine nur noch für Platz 2. Der Wert des Investments liegt zum Stichtag bei 14,44 Milliarden US-Dollar und entspricht einem Anteil von 2,67 Prozent am gesamten Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com