Börsen in Fernost uneinheitlich -- Boeing erwägt Verkauf von Unternehmensteilen und bietet Streikenden massiv mehr Geld -- Rüstungsgüter gehen wieder in die Türkei - thyssenkrupp profitiert

Der deutsche Aktienmarkt schloss am Freitag freundlich.

So drehte der DAX nach einem negativen Start ins Plus und schloss am Abend 0,38 Prozent höher bei 19.657,37 Punkten. Dabei blieb der deutsche Leitindex im Handelsverlauf in der Nähe seines Rekordhochs, das bei 19.674,68 Punkten am Vortag erreicht worden war, konnte aber kein neues Allzeithoch aufstellen.

Der TecDAX war nahezu unverändert gestartet und bewegte sich im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich ging er 0,35 Prozent fester bei 3.435,01 Punkten ins Wochenende.

Nach der dritten Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) waren die Anleger positiv gestimmt. "Nach dem gestrigen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte preist der Terminmarkt für die nächste Sitzung im Dezember eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent ein", schrieben die Experten von Index-Radar laut dpa-AFX.

Unterstützung kam zudem durch Chinas Wirtschaft. Zwar schwächte sich diese im dritten Quartal weiter ab, das Wachstum fiel aber stärker aus als erwartet. "Der befürchtete Datenschock aus China ist ausgeblieben", kommentierte Jochen Stanzl. "Die Zahlen deuten sogar auf eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin", zitierte die dpa dem Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

