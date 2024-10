Weitreichende Folgen

Der Countdown zur US-Wahl 2024 läuft: Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch was bedeutet eine mögliche Wiederwahl Trumps für Deutschland? Die Folgen könnten verheerend sein.

• Die Auswirkungen eines möglichen Trump-Sieges im Blick

• Weitreichende Folgen für deutsche Wirtschaft erwartet

• Auch deutscher Aktienmarkt könnte leiden



Am 5. November 2024 wählen die US-Bürger ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin. In einem spannenden Wahlkampf treten die amtierende Vizepräsidentin und Demokratin Kamala Harris und der frühere republikanische Präsident Donald Trump gegeneinander an. Trump plant bei seinem Sieg seine wirtschaftspolitischen Maßnahmen weiter zu verschärfen. Dies hätte weitreichende Auswirkungen auf die globale wirtschaftliche und politische Lage. Auch Deutschland dürfte betroffen sein.

Die Bedeutung der Vereinigten Staaten für die deutsche Exportwirtschaft hat in den letzten 20 Jahren einen neuen Höchststand erreicht. Im Jahr 2023 exportierte Deutschland laut Daten des statistischen Bundesamtes Waren im Wert von 157,9 Milliarden Euro in die USA, was beeindruckende 9,9 Prozent der gesamten deutschen Exporte ausmacht. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig die transatlantischen Handelsbeziehungen für die deutsche Wirtschaft sind. Daher ist das Ergebnis der US-Wahlen auch für Deutschland von großer Bedeutung.

Trumps möglicher Sieg setzt deutsche Exportindustrie unter Druck

Laut Berechnungen des ifo-Instituts würde eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus und die Umsetzung seiner Wahlversprechen zu höheren Einfuhrzöllen eine alarmierende Entwicklung für die exportorientierte deutsche Wirtschaft bedeuten. Trump hat angekündigt, Zölle von 60 Prozent auf US-Importe aus China und 20 Prozent auf Importe aus der restlichen Welt einzuführen. Diese Maßnahmen würden deutsche Produkte in den USA erheblich teurer machen. Das ifo-Institut und Econpol Europe schätzen, dass die deutschen Exporte in die USA um knapp 15 Prozent sinken könnten, wenn Trump tatsächlich höhere Zölle einführt. Besonders betroffen wären die Auto- und Pharmaindustrie , die mit Exportverlusten von etwa einem Drittel rechnen müssten. Diese Branchen sind für die deutsche Wirtschaft von zentraler Bedeutung und ein Rückgang der Exporte hätte weitreichende Folgen für Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Stabilität.

Der höhere Zollsatz auf chinesische Waren könnte zudem indirekt die Nachfrage der chinesischen Industrie nach deutschen Exporten dämpfen, was zu einem weiteren Rückgang der Exporte nach China führen würde. Die deutschen Exporte nach China könnten um fast 9,6 Prozent zurückgehen, wie das Münchner Forschungsinstitut ifo mitteilte. Insgesamt könnte ein Rückgang der deutschen Exporte zu einem Verlust von 35 Milliarden Euro führen, basierend auf den Preisen von 2023, so ifo.

US-Präsidentschaftswahl 2024: Steht ein neuer Handelskrieg vor der Tür?

In den Berechnungen des ifo wurden die unmittelbaren Auswirkungen der US-Zollerhöhungen analysiert, jedoch sind mögliche Gegenmaßnahmen Chinas und anderer Länder nicht berücksichtigt. Sollten diese eintreten, wären die negativen Effekte auf die deutsche Wirtschaft noch gravierender. Höhere Zölle auf chinesische Produkte könnten dazu führen, dass mehr chinesische Exporte nach Europa und auch nach Deutschland umgeleitet werden. Dies könnte Deutschland dazu zwingen, den USA bei der Anhebung der Zölle zu folgen, was die ohnehin schon angespannten Handelsbeziehungen weiter belasten und das Risiko eines umfassenden Handelskriegs mit China erhöhen würde. Gleichzeitig könnten die USA auch direkt Druck auf die EU und auch Deutschland ausüben, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Peking zu verringern.

Trumps Politik und die Auswirkungen auf die deutsche Industrie

Besonders deutsche Automobilhersteller wie VW und BMW, die in Mexiko produzieren, könnten stark von Trumps Wiederwahl betroffen sein. Trump kündigte an, Arbeitsplätze aus anderen Ländern, insbesondere Deutschland, zurückzuholen. Deutsche Automobilhersteller sollen ihre Werke in den USA errichten, andernfalls drohen hohe Strafzölle auf Importe aus Mexiko. Mexiko ist der wichtigste Standort für deutsche Investitionen in Lateinamerika. Eine Verlagerung der Produktion in die USA könnte durch einen Fachkräftemangel erschwert werden.

Trump möchte zudem US-Unternehmen dazu bewegen, zurückzukehren, indem er ihnen in Sonderwirtschaftszonen niedrige Steuern und Energiekosten sowie geringe Regulierung bietet. Unternehmen, die nicht in den USA produzieren, sollen hohe Zölle zahlen. Dies würde Arbeitsplätze in Deutschland reduzieren und die Arbeitslosenquote erhöhen.

Eine Analyse des IW-Instituts prognostizierte bereits im Frühjahr 2024, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt bis 2028 voraussichtlich um 1,2 Prozent niedriger ausfallen könnte als im Basisszenario, in dem es keinen neuen Handels- und Zollstreit ab 2025 gibt.

Auswirkungen auf den US-Dollar und den deutschen Aktienmarkt

Ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump könnte erhebliche Auswirkungen auf den US-Dollar haben, was wiederum auch deutsche Exporteure stark betreffen dürfte. Politische Instabilität in den USA könnte den Dollar schwächen, was deutsche Produkte auf dem US-Markt teurer machen könnte. Eine solche Preissteigerung beeinflusst den Handel zwischen Deutschland und den USA erheblich, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure gefährdet.

Die Allianz Global Investors warnt zudem, dass eine gespaltene Regierung unter Donald Trump die Haushaltsbeschränkungen verschärfen könnte, was sich potentiell negativ auf ausländische Aktien auswirkt. Die von Trump angekündigten Zölle könnten den Aktienmarkt destabilisieren und das Vertrauen der Investoren beeinträchtigen. Besonders ausländische Aktien dürften unter Trumps Sieg leiden, da der Zugang zu den US-Märkten eingeschränkt und die institutionelle Unterstützung für traditionelle US-Verbündete verringert wird. Diese potentielle Marktinstabilität könnte das Vertrauen von Investoren beeinträchtigen.

Trump oder Harris? Ein Wahlausgang mit Folgen

Experten sind sich einig: Die US-Wahl 2024 dürfte erhebliche Auswirkungen auf Europa und auch Deutschland haben, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage. Ein Sieg Donald Trumps könnte zu einem Rückgang der Exporte, einem verringerten Bruttoinlandsprodukt und einer erhöhten Marktinstabilität führen. Es bleibt abzuwarten, wer die Wahl gewinnt, wie sich die politischen Rahmenbedingungen entwickeln und welche Maßnahmen ergriffen werden, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.net

