Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 91,68 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 91,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 91,50 EUR. Mit einem Wert von 91,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 548.598 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,57 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,80 EUR.

Am 30.04.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

