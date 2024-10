Marktbericht aktuell

Am Montag waren DAX-Anleger vorwiegend in Verkaufslaune - doch steht dem deutschen Leitindex trotzdem bald der Sprung über die 20.000-Punkte-Marke bevor?

Mit dem DAX ging es an der Frankfurter Börse zum Wochenbeginn 0,24 Prozent auf 19.609,42 Punkte südwärts - im weiteren Verlauf wurden die Abschläge noch deutlicher. Letztendlich verlor der DAX 1,00 Prozent auf 19.461,19 Zähler. Seinem Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten blieb das Börsenbarometer damit recht nah. Ob der deutsche Leitindex die 20.000er-Marke in der neuen Woche erstmals erreicht, dürfte letztlich vom Verlauf der Berichtssaison abhängen, die nun auch in Europa anzieht.

Zinssenkungshoffnungen und intakter Aufwärtstrend

"Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA sorgen für eine anhaltend gute Grundstimmung", hieß es von der Helaba. "Auch von technischer Seite sieht es mit dem intakten Aufwärtstrend gut aus, zumal eine überkaufte und korrekturbedürftige Marktlage bislang nicht zu beobachten ist."

Kursstütze aus China

Etwas Unterstützung könnte zudem aus China kommen, wo Banken bestimmte Kreditzinsen senken. In dem Land waren zuletzt angesichts einer Konjunkturträgheit Rufe nach Maßnahmen laut geworden.

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag seine Rekordserie fortgesetzt, die neue Woche wird dann vorerst von Gewinnmitnahmen dominiert. In den kommenden Tagen könnte die Berichtssaison für die nächsten Impulse sorgen, die nun auch in Europa Fahrt aufnimmt. Dabei werden vor allem die Zahlen von SAP als möglicher Treiber genannt, die am Montag nach dem Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden.

Reaktion finanzen.net / dpa-AFX